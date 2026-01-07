В Запорожской области разработали автомобильный туристический маршрут

Путешествие по маршруту занимает три дня и включает посещение 16 объектов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Трехдневный автомобильный туристический маршрут по 16 достопримечательностям разработали в Запорожской области, сообщили в региональном минтуризма.

"Расширены возможности автомобильного туризма. Министерство спорта и туризма разработало автомобильный туристический маршрут "Запорожская область: край двух морей и древних преданий", объединивший основные точки притяжения региона. Путешествие по маршруту занимает 3 дня и включает посещение 16 объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро маршрут появится на национальном турпортале "Путешествуем.рф". "Это событие - доказательство выхода туристической сферы Запорожской области на всероссийский уровень", - акцентировали в региональном ведомстве.