На Кубани прогнозируют повышение уровня воды в реках на побережье

В регионе ожидаются осадки и ветер до 35 м/с

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках на побережье Кубани выше неблагоприятных отметок из-за осадков, а также усиление ветра до 35 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Новороссийска.

"По данным Краснодарского ЦГМС, в период с 8 по 9 января местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром порывами 20-25 м/с, местами в горах очень сильный ветер южной четверти 30-35 м/с; в отдельных районах края очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.

Ранее администрация города Сочи сообщила, что 8 января в Черном море ожидается шторм до 4 баллов и ветер. Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В соседней Республике Крым синоптики также прогнозируют осадки с усилением ветра.