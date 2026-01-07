В Нижнем Новгороде прогнозируют выпадение месячной нормы снега

Дорожные службы перевели на усиленный режим работы

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Выпадение более 50 см снежного покрова, что превышает месячную норму января, прогнозируется в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В связи с аномальным снегопадом дорожные службы переведены на усиленный режим работы. По обновленным данным, в Нижнем Новгороде прогнозируется выпадение свыше 50 см снежного покрова, что превышает месячную норму января", - сообщили в мэрии.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Антона Максимова, к ликвидации последствий аномального снегопада привлечены все имеющиеся ресурсы городских дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов. "Несколько раз в день и ночью проводим объезды территории города, улично-дорожной сети. Прогнозируется, что за три дня выпадет более месячной нормы осадков - это свыше 50 см снега, поэтому дорожным службам приходится нелегко. Дороги, которые только что были очищены, моментально заметает, соответственно, повторяем весь цикл работ", - отметил Максимов.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, для уборки и очистки дорог, общественных пространств, скверов, парков, а также дворов привлечено более 1 300 единиц техники и более 3 500 дорожных рабочих и дворников. Работы по уборке снега ведутся непрерывно и круглосуточно.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел заседание оперативного штаба в связи с надвигающимися на город аномальными снегопадами. Он сообщил, что основная задача - ликвидировать последствия непогоды в максимально короткие сроки, а также, что административно-техническая инспекция переходит в эти дни на особый режим работы.