В Никосии прошел митинг против антироссийской политики ЕС

Его организовали Международное движение русофилов и другие сторонники восстановления полноценных отношений Кипра с РФ

НИКОСИЯ, 7 января. /ТАСС/. Митинг против антироссийской политики Евросоюза прошел в Никосии перед самым стартом официальной церемонии начала председательства Кипра в Совете ЕС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митинг организовали Международное движение русофилов и другие сторонники восстановления полноценных отношений Кипра с РФ, ратующие за невмешательство ЕС в отношения Никосии с Москвой и за отказ от политики военной поддержки Украины. Участники держали в руках транспаранты с лозунгами "Остановите санкции против России", "Русофобия существует только в больном сознании", "Мы любим русский язык и культуру", "Прямые авиарейсы Кипр - Россия прямо сейчас", "Зеленский - президент с просроченным сроком", "Санду - фейковый президент" и другие. Двое политиков были упомянуты по той причине, что они находятся в Никосии, будучи гостями церемонии начала кипрского председательства.

"Международное движение русофилов и друзья России собрались сегодня здесь, в день начала председательства Кипра в Совете Евросоюза для того, чтобы выразить наше мнение и нашу позицию в пользу мира, чтобы не было гонки вооружений, чтобы все деньги пошли на нужды здравоохранения, образования, на выплату пенсий, а не на войну и приобретение оружия. Мы также призываем к возобновлению как полноформатных отношений между Кипром и Россией, так и авиасообщения между двумя странами, и чтобы Кипр продолжал с удовольствием принимать российских туристов. Нам не нужны санкции, которые не оказывают никому никакой помощи, и поэтому мы сегодня здесь и написали много лозунгов по данному поводу, и мы хотим их продемонстрировать и киприотам, и всему миру. Мы больше всего хотим мира, а не войны", - заявил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь Международного движения русофилов и представитель этой организации на Кипре Микис Филаниотис.

Участники митинга выстроились на одном из центральных перекрестков кипрской столицы с российскими триколорами и православными хоругвями в руках, неподалеку от здания Кипрской театральной организации, где начиналась уже упомянутая официальная церемония. Мимо активистов в это время проносились автомобильные кортежи с мигалками, перевозившие высших представителей руководства Евросоюза.