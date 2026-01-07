Дуров пожелал в Рождество меньше есть, общаться и развлекаться

Сооснователь Telegram отметил, что у людей слишком много развлечений и стимуляции, что мешает их спокойствию, здоровью, сну и творчеству

Павел Дуров © Steve Jennings/ Getty Images for TechCrunch

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров написал обращение к Рождеству, в котором пожелал людям меньше есть, развлекаться и общаться.

"В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции", - написал он в Telegram-канале.

Дуров полагает, что у людей слишком много всего вышеперечисленного, а это, по мнению сооснователя Telegram, мешает их спокойствию, сну, творчеству и здоровью.