В Днепропетровской области остановлено движение электричек

Телеканал "Прямой" ранее сообщил, что в городе не работают водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение электричек в Днепропетровской области Украины остановлено в связи с полным блэкаутом. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Ранее сообщалось о взрыве в Днепропетровске, после чего в некоторых городах области начались перебои со светом. Телеканал "Прямой" сообщил, что в городе не работают водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. В свою очередь агентство УНИАН сообщило об остановке Днепропетровского метрополитена.