Роспотребнадзор расследует случаи подозрения на ботулизм в Подмосковье

Специалисты отобрали пробы пищевой продукции
21:45
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование в связи с регистрацией случаев подозрения на ботулизм в Раменском муниципальном округе. Отобраны пробы пищевой продукции, сообщается в Telegram-канале краевого управления.

"В связи с получением информации о возможных случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе специалистами управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в Раменском округе произошло массовое отравление кониной, предположительно с ботулизмом. По данным канала, восемь человек, включая четверых несовершеннолетних, были госпитализированы в медучреждения. 

