ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком призвали повысить

Выплата не должна быть ниже прожиточного минимума, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко
Редакция сайта ТАСС
07 января, 22:15
© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должен быть не ниже прожиточного минимума. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По общему правилу, размер пособия на одного ребенка - 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года. Минимальный размер пособия в 2026 году - 10 837 рублей.

"Есть определенный минимальный размер пособия женщине, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Он примерно равен половине прожиточного минимума. Конечно, мы как эксперты отмечаем недостаточность этой поддержки. С моей точки зрения, она должна быть не ниже прожиточного минимума", - отметил глава комиссии ОП РФ.

Однако, продолжил он, уже приняты некоторые решения, улучшающие ситуацию. "Например, это касается студенток, учащихся очной формы высших и средних профессиональных образовательных организаций. Выплата за отпуск по беременности и родам теперь составляет для них более 90 тыс. рублей", - подчеркнул общественник. Раньше сумма была кратно меньше - в среднем от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Кроме того, теперь родители не лишаются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из декрета. "Раньше высокооплачиваемые мамы делали выбор: родить ребенка или продолжать карьеру. Теперь государство убрало этот вопрос из дискуссии. Если женщина заработала пособие по уходу за ребенком, значит, она его получит. Либо получит другой родственник. Но в то же время может продолжать работать и на полную ставку, и на полставки", - сказал член ОП РФ.

В новость внесена правка (01:39 мск) - исправлена информация в лиде, верно - не ниже прожиточного минимума. 

Россия