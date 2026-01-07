Минимальный размер пособия по уходу за ребенком призвали повысить

Выплата не должна быть ниже прожиточного минимума, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должен быть не ниже прожиточного минимума. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По общему правилу, размер пособия на одного ребенка - 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года. Минимальный размер пособия в 2026 году - 10 837 рублей.

"Есть определенный минимальный размер пособия женщине, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Он примерно равен половине прожиточного минимума. Конечно, мы как эксперты отмечаем недостаточность этой поддержки. С моей точки зрения, она должна быть не ниже прожиточного минимума", - отметил глава комиссии ОП РФ.

Однако, продолжил он, уже приняты некоторые решения, улучшающие ситуацию. "Например, это касается студенток, учащихся очной формы высших и средних профессиональных образовательных организаций. Выплата за отпуск по беременности и родам теперь составляет для них более 90 тыс. рублей", - подчеркнул общественник. Раньше сумма была кратно меньше - в среднем от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Кроме того, теперь родители не лишаются пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из декрета. "Раньше высокооплачиваемые мамы делали выбор: родить ребенка или продолжать карьеру. Теперь государство убрало этот вопрос из дискуссии. Если женщина заработала пособие по уходу за ребенком, значит, она его получит. Либо получит другой родственник. Но в то же время может продолжать работать и на полную ставку, и на полставки", - сказал член ОП РФ.

