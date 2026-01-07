ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Сахалине объявили лавинную опасность

Обстановка находится на контроле МЧС
07 января, 23:26

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в Смирныховском, Долинском районах и городе Южно-Сахалинске 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"8 января лавиноопасно в Смирныховском, Долинском районах и городе Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что 9 января опасность схода лавин сохранится на территории Смирныховского района.

"В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода лавин, готовы к реагированию. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отметили в пресс-службе. 

