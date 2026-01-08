Программу обеспечения жильем молодых семей хотят модернизировать

Ответственными за модернизацию назначены министерства финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, труда, а также региональные власти и ДОМ.РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Меры по обеспечению российских молодых семей жильем могут быть модернизированы. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными назначены министерства финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, труда, а также региональные власти и ДОМ.РФ. Они должны подготовить соответствующие предложения (с опорой на демографический эффект) и направить доклад в правительство.

Сейчас, согласно документам, программа в том числе включает социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Пары без детей могут получить субсидию в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья. Семьям с детьми положено 35%. Чтобы претендовать на льготу, надо соответствовать некоторым условиям: муж и жена должны нуждаться в улучшении жилищных условий и быть не старше 35 лет.

Субсидию можно потратить на погашение ипотеки или покупку жилья иным способом. Доходы семьи должны позволять погасить оставшуюся сумму. Для получения льготы нужно собрать пакет документов, встать на учет и дождаться своей очереди.