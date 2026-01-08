Гинцбург: некоторым больным уже готовят персонализированную вакцину от рака

Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи

Редакция сайта ТАСС

Директор ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ Александр Гинцбург © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для некоторых пациентов уже началась, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться [онкобольным с меланомой]. Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, клинические иммунологи будут оценивать, необходимо ли последующее введение препарата или же можно ограничиться тем количеством, которое было уже введено", - сказал он.

Гинцбург добавил, что всем больным для начала необходима тщательная диагностика. На эту процедуру требуются время и ресурсы, но процесс уже начался.

Ранее Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной мРНК вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Препарат произведен НМИЦ радиологии Минздрава России и разработан совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Средство предназначено для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.