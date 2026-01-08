Мэр Южно-Сахалинска поручил обеспечить расчистку города от снега к 12 января

Сергей Надсадин попросил горожан не оставлять автомобили вдоль проезжей части

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе оперативного штаба по прохождению циклона поручил обеспечить расчистку дворов, соцобъектов, крыш к 12 января. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

"На особом контроле подготовка соцобъектов - школ и детских садов. Они начинают работу с 12 января. Поставил задачу усилить расчистку внутриквартальных проездов и не оставлять эту работу на последний день. Потребовал усилить расчистку на территориях и оперативно отрабатывать сигналы горожан. По Синегорску особое внимание на кровли. До 9 января все они должны быть расчищены", - сказал он.

Надсадин отметил, что все оперативные службы работают в штатном режиме, автобусное сообщение в городе есть, хлеба и остальных продуктов в магазинах достаточно. "На 11:00 выпало примерно 20 см снега. Ограничено движение от Ново-Александровска до Старорусского, отменены несколько маршрутов. Особое внимание - расчистке дворов. Некоторые УК уже вышли на свои адреса. За этой работой будут следить ДГХ и отдел муниципального жилищного контроля", - сказал глава города.

По его словам, на улицах более 100 единиц техники, в том числе в районах и селах. Кроме того, ведется патрульная расчистка, в первую очередь - к социальным учреждениям и мусорным площадкам.

Надсадин призвал горожан не бросать автомобили вдоль проезжей части и обратился с просьбой временно придержать мусор. "Сейчас в городе работают 25 мусоровозов. Поставил задачу следить за состоянием каждой площадки, при необходимости тарировать. По линии городского управления ГО и ЧС усилены дежурные смены спасателей, в том числе готова высокопроходимая техника", - сказал мэр.

"К остановкам общественного транспорта особое внимание - поставил задачу дорожникам не допускать образования снежных валов, чтобы жители могли беспрепятственно пользоваться общественным транспортом. По кровлям - потребовал от УК сразу после окончания циклона приступить к расчистке крыш домов, особенно тех, что расположены в зонах большой проходимости людей", - заключил глава города.