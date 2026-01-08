ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Фаина Волобуева

Ей был 101 год
02:45

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 января. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Тамбовского округа Амурской области Фаина Волобуева умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фаина Максимовна Волобуева. Жительница села Тамбовка в годы ВОВ в качестве санинструктора прошла Ленинградский и Дальневосточный фронты. Удостоена ордена "Отечественной войны" второй степени, медалей "За победу над Японией", Жукова и других. Фаина Максимовна была почетным жителем Тамбовского муниципального округа. Ей был 101 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в мирное время она продолжила служить людям, работая медсестрой в Тамбовской больнице. Ее доброта и отзывчивость спасали жизни многим пациентам, а труд высоко ценился коллегами и сельчанами. 

