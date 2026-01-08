В Надеждинском округе Приморья отловили тигра

Он неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. "Конфликтного" тигра отловили в Надеждинском округе Приморского края и отправили в реабилитационный центр. Об этом сообщает краевое правительство.

"Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный "Центр тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже второй случай в 2026 году, когда изъят амурский тигр из естественной среды обитания. Там отметили, что первый самец, отловленный 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался абсолютно здоров и был выпущен в удаленный участок тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.