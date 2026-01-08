"Артек" завершил формирование горного кластера

Это позволит детям заниматься туризмом и альпинизмом

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" завершил формирование спортивного ядра, которое позволяет заниматься детям туризмом и альпинизмом. Сейчас инфраструктура центра по этому направлению уникальна для РФ, сообщил ТАСС директор "Артека" Константин Федоренко.

"По итогам 2025 года мы можем говорить, что завершили большую работу и сформировали горный кластер, уникальный для РФ. Это сделано по запросу детей: они хотят сегодня прикоснуться к туристскому направлению и к морскому профилю - это интересно, это нужно", - сказал Федоренко.

Он уточнил, что еще в 2023 году была завершена реконструкция туристического комплекса на Русской поляне, куда входят скалодром и веревочный парк. В этом году введен новый туристический кластер в детском лагере "Лазурный" - самый высокий скалодром в РФ под открытым небом, который подходит даже для международных соревнований.

"Также сейчас в "Артеке" большой веревочный парк. И Виа-Феррата (маршрут, проложенный с помощью металлических скоб - прим. ТАСС) - на Скале Шаляпина, где теперь можно получить навыки альпинизма. Единственный во всех образовательных организациях России подвесной мост", - добавил собеседник агентства.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.