Голикова исполнила мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

Алина Гаврилова мечтала об интерактивном глобусе, Иван Смирнов хотел цифровой микроскоп, а его брат Лев попросил набор для опытов

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнила мечты трех детей. Семилетняя Алина Гаврилова из Лениногорска (Республика Татарстан) мечтала об интерактивном глобусе, тринадцатилетний Иван Смирнов из Красноярска - о цифровом микроскопе, а его четырехлетний брат Лев - о наборе для опытов.

Голикова пообщалась с Алиной, ее младшей сестрой Региной и их мамой Гульшат Гумаровной по видеосвязи. В молодежном центре "Высота" в Лениногорске для них организовали новогоднее чаепитие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гульшат Гумаровна рассказала, что Алина очень любознательная девочка, особенно она увлекается космосом и географией. Поэтому, когда появилась возможность участвовать в акции "Елка желаний", она загадала интерактивный глобус, чтобы лучше изучать окружающий мир. Дед Мороз вручил девочке подарок от вице-премьера, а Снегурочка подарила куклы для сестер.

Иван Смирнов из Красноярска учится в 5-м классе, активно участвует в олимпиадах и даже ведет мастер-классы. Один из его любимых предметов - биология, для занятий которой ему нужен был микроскоп. Его брат Лев увлекается экспериментами и попросил набор для опытов. Мама мальчиков, Анастасия Владиславовна, сообщила по телефону, что недавно братья спасли восемь хомяков, которых кто-то оставил в их подъезде. Также для семьи Смирновых организуют экскурсию в новый национальный центр "Россия" в Красноярске, который они давно хотели посетить.

Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и объединяет тысячи людей по всей стране, помогая детям в трудной жизненной ситуации ощутить праздничное волшебство.