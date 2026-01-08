Кравцов исполнил желания детей из ДНР

Министр просвещения РФ принял участие в акции "Елка желаний"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил заветные желания 11-летней Анны и 13-летнего Владимира из Харцызска (ДНР). Открытку-шарик с мечтами брата и сестры министр снял с благотворительной "Елки желаний".

Анна любит рисовать, делать аппликации в свободное время. Ребенок посещает Школу искусств. В рамках акции она попросила ночник.

Владимир увлекается спортом, радиотехникой, компьютерным программированием. В качестве желания он загадал беспроводные наушники.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.