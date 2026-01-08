Мантуров и Алиханов исполнили мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Минпромторга осуществил желание девятилетней Арины побывать пилотом вертолета

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках акции "Елка желаний" исполнили заветные мечты детей.

Мантуров помог осуществить желание 15-летней Софьи из Москвы, которая мечтала о встрече со сценаристом. Вместе со своей семьей девочка посетила киностудию "Союзмультфильм", а генеральный директор киностудии Борис Машковцев провел для них экскурсию по музею. На встрече с творческой командой "Простоквашино" Софья поучаствовала в производственной читке сценария для готовящейся серии. Кроме того, первый вице-премьер подарил девочке сертификат на индивидуальный курс анимации на киностудии "Союзмультфильм".

Глава Минпромторга Алиханов помог претворить в жизнь мечту девятилетней Арины из города Химки: девочка мечтала побывать пилотом вертолета. Арина не только полетала на легком многоцелевом вертолете "Ансат", но и побывала в роли пилота на тренажере самолета Ил-76МД-90А и вертолета Ка-226.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.