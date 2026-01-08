Оверчук исполнил новогоднее желание Глеба в рамках акции "Елка желаний"

Ребенок посетил студию телеканала и попробовал себя в роли ведущего выпуска новостей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту тринадцатилетнего Глеба Рохтина из Санкт-Петербурга - побывать в студии телеканала и попробовать себя в роли ведущего выпуска новостей.

"Я вытащил шарик на Елке желаний. Это твой шарик, так что храни его и береги на память. И подарки. Я знаю, ты хотел электронную книгу, там конфеты, как положено. Ты же мечтаешь посмотреть, как делаются новости, знаю, что ты любишь смотреть новости, любишь смотреть прогноз погоды, мультики", - отметил Оверчук.

В свою очередь мальчик поблагодарил вице-премьера и вручил ему подарок, после чего они вместе отправились на экскурсию по студии Пятого канала в Санкт-Петербурге.

Глеб попробовал себя в роли ведущего, записал сюжет, в котором рассказал про новогодний Санкт-Петербург и поздравил зрителей с праздниками. У мальчика также была возможность побыть за кадром в качестве оператора и побывать на съемочной площадке сериала.

Родители Глеба рассказали, что он три года мечтал попасть на телевидение. "На сайте Пятого канала он нашел, что водят экскурсии, что туда можно попасть, но никак не получалось, потому что классом нам не попасть, детей не собрать просто. И вот три года подряд подавали заявку на "Елку желаний", и наконец нам повезло", - рассказала мама Глеба.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.