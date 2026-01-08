Решетников исполнил мечту Дмитрия из Красногорска в рамках "Елки желаний"

Мальчик встретился с министром экономического развития РФ и с руководителем CRP ROBOT

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников исполнил мечту 15-летнего Дмитрия Петрова из подмосковного города Красногорск.

Мальчик с юного возраста занимается программированием, робототехникой, лазерными технологиями, 3D моделированием и конструированием. Летом работал по программе "Стажировки для подростков". Дмитрий хочет заниматься собственным делом. Осенью 2025 года мальчик выиграл серебро в чемпионате "Абилимпикс" в компетенции "лазерные технологии".

Дима мечтает стать предпринимателем, с самого детства своим трудом зарабатывает деньги, и ему это очень нравится. Еще он мечтал о дне с настоящим бизнесменом, чтобы познакомиться с ним и посмотреть, как устроен его день.

В рамках акции Дмитрий посетил ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" и завод промышленности роботов CRP ROBOT. Мальчик встретился с министром экономического развития РФ и с руководителем CRP ROBOT.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят.