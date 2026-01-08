Силуанов исполнил мечту мальчика посетить депо Арбатско-Покровской линии метро

Артем также попробовал себя в роли машиниста, прокатившись в кабине до станции "Площадь революции"

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту 9-летнего Артема из Москвы увидеть депо Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.

Артем знает все о метро Москвы, помнит даты открытия станций, запуска составов, коллекционирует вещи, связанные с этой тематикой, любит тематические вагоны. Он по звуку из тоннеля определяет модель поезда.

Экскурсия прошла по депо "Измайлово". Группа побывала на закрытой временной станции "Первомайская", функционировавшей всего 6 лет - с 1954 по 1961 год. В настоящее время эта станция для обычных пассажиров недоступна. Также посетили цех ремонта колесных пар, где увидели работу станков по их обточке. Удалось осмотреть самый первый вагон метро типа "A" №1 и другие типы составов. Артем попробовал себя в роли машиниста, прокатившись в кабине до станции "Площадь революции".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей исполняются в предновогодний период и во время новогодних праздников.