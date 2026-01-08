Мишустин поручил проработать утверждение программы повышения плодородия почв

Задачу выполнят Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития совместно с Минприроды

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам рассмотреть вопрос по утверждению научно-технической программы повышения плодородия почв. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития совместно с Минприроды "должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв". Программа, в том числе, предполагает создание искусственных грунтов, а также восстановление государственных защитных лесных полос. Срок реализации поручения, данного по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора, 2 ноября.

Кроме того, Минобрнауки и Минсельхоз вместе с Минтрудом проработают и представят в правительство "согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений".