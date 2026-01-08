Член СПЧ Демичева: кадры для расширения паллиативной помощи в России есть

Глава благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" надеется на поручение президента по этом теме, чтобы с коллегами из Министерства здравоохранения РФ разработать процесс расширения паллиативной помощи

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева считает, что в России есть кадровые возможности для расширения паллиативной помощи. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Ранее Демичева на встрече главы государства Владимира Путина с СПЧ предложила изменить подход к паллиативной медицине и оказывать подобную помощь всем, кто болен тяжело, но не обязательно неизлечимо. Путин согласился, что подход к оказанию паллиативной помощи нуждается в переосмыслении, чтобы она не ограничивалась лишь поддержанием жизни при неизлечимых заболеваниях.

"Кадры [в области оказания паллиативной помощи] готовятся, они есть. У нас сегодня уже не одна кафедра паллиативной медицины, их в стране несколько. И на этих кафедрах подготавливают врачей - специалистов в области паллиативной медицины. Кроме этого, нужна колоссальная армия медицинских сестер паллиативной помощи. И курс паллиативной медицинской помощи входит сегодня в обучение среднего медицинского персонала", - сказала Демичева.

Она добавила, что надеется на поручение президента по этом теме, чтобы с коллегами из Министерства здравоохранения РФ разработать процесс расширения паллиативной помощи. "И я думаю, что благодаря этому огромное количество тех, кто сегодня страдает от тяжелых симптомов, получат необходимую помощь", - сказала Демичева.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщал, что ожидает появления в январе перечня поручений главы государства по итогам встречи с советом.