В Татарстане может появиться российско-индийский центр здоровья

Он может появиться вблизи Казани, в городе Зеленодольске, сообщила глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина

КАЗАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Российско-индийский центр здоровья может появиться в Татарстане в ближайшие два-три года. Об этом сообщила ТАСС глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Сейчас будем приземлять индийский центр. Я думаю, через 2-3 года мы уже сможем с вами туда сходить" - сказала Минуллина.

Она отметила, что такой центр может появиться вблизи Казани, в городе Зеленодольске.

Предложение создать курорт традиционной индийской медицины в Татарстане высказал в октябре 2025 года секретарь министерства AYUSH Индии (индийское ведомство аюрведы, йоги, натуропатии, унани, сиддха и гомеопатии, которое призвано заниматься пропагандой и развитием традиционных индийских практик) Раджеш Кумар Котечи во время бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" в Казани. Он отмечал, что в Индии немало предпринимателей, заинтересованных в реализации на территории Татарстана проекта по созданию центра здоровья.