В ОП выступили против запрета продажи табака людям с определенного года рождения

"Поколенческий запрет" не решит проблему табакокурения, а лишь приведет к нарушению прав человека, отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Так называемый поколенческий запрет на продажу сигарет не решит проблему табакокурения, а лишь приведет к нарушению прав человека. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я против того, чтобы постепенно перейти к запрету продажи сигарет тем, кто родился после определенного года. Проблему это не решит - будут покупать и делиться те, кто раньше родился", - сказал Гриб.

По его словам, такие идеи несостоятельны. "Это даже смешно. У нас будет два вида граждан: один, которым запрещено и вредно, и второй, которым можно и не вредно", - считает Гриб.

Он отметил, что такая практика есть в зарубежных странах, но она нарушает права человека. "Так будем сегрегировать людей на тех, кто "удачно" родился, а кто нет. Я против этого", - сказал замсекретаря ОП РФ.

В Госдуме не раз предлагали ввести запрет на продажу табачных изделий родившимся после либо 2009, либо 2015 или 2017 года. Попытки на уровне закона закрепить запрет продажи табака для будущих поколений неоднократно предпринимались в разных странах. Такие законодательные инициативы предполагают, что люди, которые родились позже определенной даты, никогда не смогут купить табачную и никотинсодержащую продукцию, а также устройства для ее потребления. В частности, правительство Великобритании в октябре 2023 года внесло в парламент законопроект, в котором предлагалось запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Несмотря на серьезную критику, в апреле 2024 года проект прошел процедуру первого чтения, однако дальнейшее рассмотрение документа было отложено после того, как консерваторы проиграли выборы лейбористам.

В США "поколенческий" запрет на курение действует на основе решений местных органов власти. Первым такой запрет ввел пригород Бостона Бруклин. Там с ноября 2020 года запрещена продажа табачной продукции (включая вейпы и электронные сигареты) лицам, родившимся после 1 января 2000 года. Впоследствии аналогичные законы приняли несколько других городов штата. Попытки установить похожий запрет предпринимались в Новой Зеландии, Австралии и Малайзии, однако местные власти в итоге отказались от этих инициатив.