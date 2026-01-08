Движение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ запустят 9 января

Все службы, обеспечивающие работу моста, приступают к режиму движения по грузопассажирской схеме пропуска грузового и автобусного транспорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 января. /ТАСС/. Движение автобусов и грузового транспорта по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ запускается 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Амурской области.

"С 9 января между Благовещенском и Хэйхэ запускается движение по понтонному мосту. Комиссия из профильных ведомств подтвердила готовность сооружения к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Там отметили, что все службы, обеспечивающие работу понтонного моста, приступают к режиму движения по грузопассажирской схеме пропуска грузового и автобусного транспорта.

"С 9 января пассажирское сообщение с Хэйхэ осуществляется на автобусах через смешанный пункт пропуска Благовещенск по понтонному мосту и по международному мосту через автомобильный пункт пропуска Кани-Курган", - уточнили в Минтрансе.