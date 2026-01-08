В Запорожской области выдали 53 лицензии на недропользование

Из них 48 составляют документы на добычу воды

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Большую часть выданных в Запорожской области лицензий на недропользование составляют документы на добычу воды, сообщил и. о. министра природы, экологии и недропользования региона Владимир Капитонов.

"Запорожская область - один из богатейших регионов России по своим недрам. Поступило 111 заявок, 35 отклонили, 76 в стадии рассмотрения, 53 - уже выданы лицензии. Это песок, щебень, и самый большой объем - это вода. Выдано 48 лицензий на воду", - приводит пресс-служба слова и. о. главы ведомства.

По итогам 2024 года в региональном Минприроды сообщали ТАСС, что выдано 22 лицензии недропользователям. Таким образом, за год их количество выросло более, чем в два раза. Кроме того, в минувшем году Ростехнадзор выдал первую лицензию на маркшейдерские работы в Запорожской области, ее получила компания из Бердянска. Как отметили в Минпромторге региона, выдача первой такой лицензии - важный шаг в развитии горнодобывающей отрасли региона.