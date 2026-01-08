Эксперт Арамилев: численность амурских тигров в нацпарке "Земля леопарда" оптимальна

На этой территории проживает порядка 60 особей, сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр"

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Общая численность амурских тигров в приморском национальном парке "Земля леопарда" сегодня оптимальна, на этой территории проживает порядка 60 особей, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Сегодня на этой территории около 60 взрослых особей, и по оценкам специалистов, их численность достигла оптимальной", - считает он.

Национальный парк "Земля леопарда" площадью 269 тыс. га был создан на юго-западе Приморского края 5 апреля 2012 года для сохранения дальневосточного леопарда. Еще 30 лет назад на этой земле было не больше 5 тигров, отметил он. "На сегодняшний день национальный парк "Земля леопарда" достаточно обширен, но участки тигров иногда превышают территорию парка", - подчеркнул он.

Национальный парк "Земля леопарда" позволил увеличить и популяцию дальневосточных леопардов - самого редкого и северного подвида леопардов.