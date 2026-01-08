В столичном сервисе "Цифровой учитель" доступны занятия по четырем предметам

Среди них математика, английский язык, физика и информатика

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сервис "Цифровой учитель" на платформе "Московской электронной школы" подбирает индивидуальные занятия по четырем предметам, среди которых: математика, английский язык, физика и информатика. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать "Московскую электронную школу". Внедрен сервис "Цифровой учитель", который с помощью ИИ подбирает индивидуальные задания, предлагает упражнения для восполнения пробелов и выстраивает персональный образовательный маршрут. Сегодня в сервисе доступно четыре предмета: математика, английский язык, физика и информатика", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что в городе продолжается работа по развитию школьного образования. Так, в начальной школе введены дополнительные занятия по математике. Для работы по новым стандартам больше 14 тыс. педагогов начальных классов прошли специальную подготовку. Кроме того, в Москве активно обновляется образовательная инфраструктура. В 2025 открылись 52 новые школы и детских сада, реконструировано 51 здание, параллельно продолжаются работы в десятках школ. Работы ведутся и на прилегающих территориях.

Собянин добавил, что в столице проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию молодого поколения. Больше 20 тыс. детей состоят в военно-патриотических клубах на базе школ и колледжей. "К 80-летию Великой Победы впервые открыли летние спортивно-патриотические лагеря. В них дети проходили инженерную и тактическую подготовку, учились оказывать первую помощь и ориентироваться на местности. За шесть смен в лагерях побывало больше 4,5 тысячи школьников", - отметил мэр.