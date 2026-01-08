В Заполярье закрыли дорогу к селу Териберка

Такое решение приняли из-за метели и отсутствия видимости

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 8 января. /ТАСС/. Дорога к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области закрыта для проезда всех видов транспорта из-за метели и отсутствия видимости, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"С 6:00 мск закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 и автоподъезды к Териберке и Туманному", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на побережье Кольского полуострова (Мурманская область) сильный ветер до 17 м/с, температура воздуха на большей части региона - минус 35-38 градусов.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая, видимость там практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.