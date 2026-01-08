В Москве и области повысили уровень опасности до оранжевого

Такое решение приняли из-за снегопада

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого из-за грядущего сильного снегопада и заносов на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Уровень повышен до оранжевого, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба", - сказал собеседник агентства. По его словам, уровень действует с 21:00 мск до полуночи 10 января и связан с ожидаемым снегопадом. "В течение суток ожидается сильный, местами очень сильный продолжительный снег, а также метель, снежные заносы и гололедица на дорогах", - отметил собеседник агентства. Осложнят ситуацию, по его словам, порывы северо-восточного ветра до 18 м/с.

Ранее по аналогичным причинам в столичном регионе объявили желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Синоптики также распространили экстренное предупреждение, которое действует с 18:00 мск до 21:00 мск 9 января в Москве и с 15:00 мск до 21:00 мск 9 января на территории Московской области.

Причиной ожидаемых интенсивных осадков в Гидрометцентре РФ назвали усиление влияния средиземноморского циклона, высотный центр которого 10 января будет находиться над западом Центральной России, а также продолжение падения атмосферного давления.