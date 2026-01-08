"Московская музейная неделя" объединила свыше 1 млн посетителей в 2025 году

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 1 млн посетителей объединила акция "Московская музейная неделя" в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Свыше 1 миллиона посетителей объединила акция "Московская музейная неделя" в прошедшем году. Всего с момента ее запуска в 2019-м - порядка 5,5 миллиона", - написал Собянин.

По его словам, в 2025 году жителям столицы могли посетить почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Самыми посещаемыми стали усадьба Кусково, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Москвы.

"Следующая музейная неделя пройдет 12-18 января. В программе много интересного. В том числе выставка "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" в Биокластере на ВДНХ", - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что для бесплатного посещения площадок можно оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID.