В Московском зоопарке малайских медвежат в перспективе расселят

Посмотреть на животных можно с 12:00 до 16:45

Редакция сайта ТАСС

© Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Малайские медведи Звездочка, Лучик и Маша, живущие на одной территории в павильоне "Солнечные медведи" Московского зоопарка, по достижению половозрелости будут расселены поодиночке. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела "Млекопитающие" учреждения Михаил Брагин.

"Они не малыши, это молодые медведи. Когда будет полноценная половозрелость, то есть где-то около двух-трех лет, уже надо будет их по одному расселить. Этот дом, где они сейчас живут, будет полностью другим в перспективе. Павильон "Солнечные медведи" - старейший в Московском зоопарке - будет реконструирован, там они будут жить через перегородки", - сказал Брагин.

Он отметил, что в будущем может быть создана и уличная часть вольера. Брагин добавил, что на сегодняшний день малайские медведи полноценно живут в своем вольере, мало обращая внимание на посетителей, что является признаком их благополучия.

"Потому что, если дикое животное в неволе бежит к посетителю и что-то там от него просит, хочет, значит, ему чего-то не хватает. Поскольку им всего хватает, они возятся между собой, играют, купаются в своем бассейне, если надо - уходят внутрь куда-то, в свои помещения, посетители их волнуют мало. К счастью, сейчас все меньше и меньше нарушителей нашего внутреннего распорядка - не стучат, не нервируют, животные с удовольствием живут на глазах у людей", - сказал специалист.

Экспозиция с малайскими медвежатами начала работать в Московском зоопарке весной 2025 года. Сначала она была доступна один час в день, позже время показа увеличивали. Сейчас посмотреть на животных можно с 12:00 до 16:45.