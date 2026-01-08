В Париже фермеры вышли на акцию протеста против соглашения ЕС с MERCOSUR

Они также выражают недовольство массовым забоем животных из-за нодулярного дерматита

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Сотни фермеров из регионов Франции прибыли на тракторах в Париж, где проводят акцию протеста против подписания торгового соглашения Евросоюза с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), передает корреспондент ТАСС.

Аграрии, в частности, собрались у Триумфальной арки и Эйфелевой башни. Они также выражают недовольство массовым забоем животных из-за нодулярного дерматита - кожного заболевания, поразившего крупный рогатый скот.

Протестующие скандируют лозунги и держат плакаты с надписями: "Спасем наших аграриев", MERCOSUR убьет французское сельское хозяйство", "За справедливость в аграрном секторе".

В то же время в правительстве Франции назвали манифестации в Париже незаконными и заявили о намерении принять соответствующие меры. "Ситуация, которую мы наблюдаем с самого утра, является недопустимой. Будь то призыв к манифестации перед Национальным собранием или тракторы, которые прямо сейчас находятся на площади Звезды у Триумфальной арки: все это незаконно, мы не допустим, чтобы это продолжалось", - сказала в эфире телеканала France Info официальный представитель кабмина Мод Брежон.

По ее словам, правительство намерено решать проблемы фермеров путем диалога.

Префектура полиции Парижа ранее запретила проведение демонстраций возле зданий органов государственной власти: Елисейского дворца, обеих палат парламента, резиденции премьер-министра в Матиньонском дворце и министерства сельского хозяйства.

Сделка с MERCOSUR

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.