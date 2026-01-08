В АСИ проанализировали около 70 мер поддержки участников СВО в рамках Госсовета

Лучшим из них агентство окажет поддержку в дальнейшем тиражировании

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках работы комиссии Госсовета РФ, направленной на выработку мер поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, проанализировало порядка 70 решений, в том числе по трудоустройству ветеранов СВО. Лучшим из них агентство окажет поддержку в дальнейшем тиражировании, сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"В портфеле агентства десятки практик по поддержке участников СВО, посвященных всем ключевым темам: от оказания медицинской помощи, реабилитации и трудоустройства до адаптации после возвращения. Особый акцент - на поддержку членов семей, внедрение цифровых решений, упрощение получения необходимых услуг. Среди практик не только лидерские проекты и региональные решения. Мы проанализировали порядка 70 решений, внедряемых по стране. Часть из них, например в сфере трудоустройства, были разработаны с применением инструментов нашей Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям. Будем помогать коллегам тиражировать лучшие решения", - сказала она.

Чупшева отметила, что среди успешных практик, например, опыт Липецкой области по помощи в трудоустройстве путем ярмарок вакансий с участием членов семей, а также практика Ростовской области, где работодателям предоставляют субсидию за трудоустройство участников СВО. В Волгоградской области, подчеркнула глава АСИ, работает выездная бригада специалистов для восстановительной поддержки получившим ранения участникам СВО и членам их семей на дому.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом создал в Госсовете комиссию по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Решение принято в целях усиления координации федеральных органов власти, руководства регионов и фонда "Защитники Отечества". Возглавил комиссию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.