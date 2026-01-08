На Кубани 20 частных домов остаются без электроснабжения

В аварийных работах участвуют 13 бригад из 65 человек и 13 единиц техники

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Специалисты за сутки восстановили электроснабжение около 70 домов в Апшеронском районе Краснодарского края, нарушенное в результате непогоды. Без электроснабжения остаются еще 20 домовладений, сообщил оперштаб Кубани.

"За минувшие сутки в Апшеронском районе восстановили электроснабжение почти 70 домов. На территории муниципалитета без электроэнергии частично остаются хутора Кушинка и 10-й км, а также поселок Режет - всего 20 домов. В хуторе Кушинка установили пять опор линии электропередачи", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что аварийные работы продолжаются, в них задействовано 13 бригад из 65 человек и 13 единиц техники.

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега в Краснодарском крае 1 января. Подачу энергии восстановили, но 5 января из-за снегопада отключения произошли еще в 10 населенных пунктах Апшеронского района. К утру 7 января электроэнергию восстановили в 86 домах.