Запорожский лесхоз вырастил 1 млн единиц посадочного материала за год

Это необходимо для сохранения и восстановления лесов региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Госпредприятие "Мелитопольский лесхоз" за 2025 год вырастил свыше 1 млн единиц посадочного материала для сохранения и восстановления лесов Запорожской области. Об этом рассказал и. о. министра природы, экологии и недропользования региона Владимир Капитонов.

Вопрос сохранения лесов, особенно на прифронтовой территории области, стоит "максимально остро", отметил он.

"На сегодня есть 70 гектаров площадей для развития питомника. Есть большой потенциал. В 2025 году выращено более миллиона штук посадочного материала, который используется для посадки леса, и озеленения муниципальных образований", - сказал Капитонов.

В Минприроды региона подчеркнули, что в перспективе питомники Запорожской области "смогут обеспечивать саженцами кустов и деревьев все южные территории России".

Капитонов добавил, что в 2025 году по федеральной программе закуплена "самая лучшая техника в России", это малый лесопатрульный комплекс для борьбы с пожарами. Он рассчитан на 700 л воды и экипаж из пяти человек.