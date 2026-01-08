В Госдуме выступили против романтизации догхантеров

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что они являются уголовными преступниками

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Догхантеры романтизируют сами себя, называют себя санитарами леса, являясь при этом уголовными преступниками. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Перед вами уголовный преступник, который совершил преступление, за которое у нас пять лет дают. А вы говорите, это догхантер, санитар леса, каменных джунглей. Они сами себя романтизируют", - сказал Бурматов.

Он отметил, что выступает против такой романтизации. "Зайдешь на их форум - мы санитары леса. Какие вы санитары - вы уроды, моральные уроды, которые возомнили себя непонятно кем, которые разбрасывают отраву", - добавил депутат.

По его словам, отраву для собак такие преступники разбрасывают в первую очередь на детских площадках, что может привести к трагедии. "Когда в песочнице это окажется, а ребенок это потащит себе это в рот вместе с песком, произойдет катастрофа", - подчеркнул парламентарий.

При этом Бурматов отметил, что жертвами догхантеров становятся не дикие и бродячие собаки, а домашние. В первую очередь собаки мелких пород, так как им сложнее справиться с ядом, чем крупным собакам.