На фестивале снежной скульптуры в Новосибирске победила команда из Хабаровска

В конкурсе, который прошел с 4 по 8 января в парке "Арена", приняли участие восемь команд из семи городов и регионов

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Команда из Хабаровска со скульптурой "Щедрый дар Поди" победила на XXVI Сибирском конкурсе-фестивале снежной скульптуры на приз мэра Новосибирска, второе место заняла команда из Новосибирска, третье - из Омска, передает корреспондент ТАСС.

Скульпторы работали над 10 композициями на тему "Моя культурная столица", создавая фигуры высотой и шириной от 3 до 5 м. Снежные скульптуры будут украшать парк до начала весны.

Победившая работа хабаровчан посвящена таежной реке Поди. На скульптуре показан образ реки как живого мира: в центре - условный дух-хозяин реки или таежный охотник-рыболов, вокруг него силуэты рыб, хвойных деревьев, гор и извивающегося русла. Композиция, по словам участников, передает жизнь и энергетику таежной природы и единство человека с ней.

Второе место заняла новосибирская команда "Максимум" со скульптурой "Мы сохраним только то, что любим", посвященной городскому зоопарку. В центре композиции - директор зоопарка Ростислав Шило в окружении животных: перед ним тигр, на руках манул, по бокам лиственные конструкции, напоминающие лес, а сверху восседает сова. Третье место досталось команде из Омска с работой, изобразившей букву "М" - символ метро. Скульпторы обыграли городской мем-феномен "Не пытайтесь покинуть Омск", связанный с нереализованным проектом метрополитена. "На какую станцию ты не сядешь у нас в городе, никуда не уедешь. Про это наша скульптура", - пояснила участница проекта Екатерина Брожок в беседе с ТАСС.

Впервые был вручен приз памяти одного из основателей фестиваля, скульптора Александра Бортника, который в 2000 году привез эту идею из японского города Саппоро. Награду учредила семья скульптора, ее первым обладателем стала команда "Новосибирск, город семи мостов".

"Фестиваль в очередной раз показал, насколько разным, смелым и выразительным может быть снежное искусство", - отметил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

О фестивале

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проходит в Новосибирске с 2000 года. Ежегодно в международном конкурсе участвуют профессиональные скульпторы из России и зарубежных стран - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии. Работы создаются в последние дни новогодних каникул. Главной наградой является Приз мэра Новосибирска - бронзовый скипетр, увенчанный фигуркой медвежонка, катящего снежное колесо.