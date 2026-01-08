В Приморье двух выживших тигрят-сирот доставят в реабилитационный центр

Специалисты оказали им первую помощь

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Двух тигрят-сирот 8 января доставят в реабилитационный Центр "Тигр" в селе Алексеевка. Специалисты оказали им первую помощь, но состояние тигрят остается тяжелым, сообщает правительство Приморского края.

"Двух тигрят-малышей сегодня доставят в реабилитационный Центр "Тигр" в селе Алексеевка. Специалисты уже оказали им первую помощь, но состояние тигрят остается тяжелым. Двух других котят амурского тигра специалистам спасти не удалось, они погибли", - рассказали в пресс-службе.

Информация о четырех тигрятах амурского тигра без взрослой самки вблизи автомобильной дороги Терней-Амгу поступила в министерство лесного хозяйства 6 января. Сотрудники ведомства совместно с ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова" провели обследование местности. К моменту прибытия на место тигрята покинули лежку и ушли в лесной массив, следов присутствия взрослой самки не обнаружено. Было принято решение об экстренном изъятии тигрят из естественной среды обитания, начат их поиск.

В пресс-службе сообщили, что 7 января специалистам удалось изъять двух тигрят - самца и самку, весом не более 10 кг каждый, предварительный возраст - не более трех месяцев.