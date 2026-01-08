В Москве на Юго-Восточной хорде затруднено движение из-за ДТП

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) затруднено из-за ДТП, водителям посоветовали выбрать пути объезда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На ЮВХ (в районе станции "Печатники" БКЛ) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону области затруднено. Водителям посоветовали выбрать пути объезда.