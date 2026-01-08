Дети с 20 января не смогут выехать за рубеж по свидетельству о рождении

В Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по прежнему можно будет въезжать по внутреннему российскому паспорту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россияне, которые запланировали выезд за рубеж, с 20 января должны сделать загранпаспорта несовершеннолетним детям, так как по свидетельству о рождении те не смогут пересечь границу. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"[С 20 января] свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту", - сказали в службе.

В МВД подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. "Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку", - призвали в миграционной службе.

Как рассказала ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова, изменения законодательства в первую очередь направлены на обеспечение безопасности маленьких россиян и предотвращение их незаконного вывоза за границу как при наличии разных споров между родителями (в том числе, когда один из них - иностранец или когда один родитель хочет вывезти ребенка без согласия другого, что незаконно), так и в результате преступления.

Гильманова указала, что вводимые изменения повлекут для родителей дополнительные материальные затраты, а также затраты времени, но заботиться в первую очередь необходимо о безопасности детей.