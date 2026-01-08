В парке "Сокольники" обновленный каток вмещает до 950 человек

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, его площадь составляет более 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Модернизированный каток в парке "Сокольники" площадью более 5 тыс. кв. м. вмещает до 950 человек. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На обновленной Фестивальной площади по-прежнему расположен знаменитый каток "Лед". В рамках проведения работ по благоустройству парка он был полностью модернизирован. Теперь каток - с новым бортом с динамической подсветкой, а около него - современное оборудование для охлаждения, два пункта проката, сцена и зимний декор. Площадь катка - больше 5 тыс. кв. м., одновременно здесь могут кататься до 950 человек", - написал Собянин.

По его словам, после завершения второго этапа комплексного благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка Сокольники. Специалисты обновили Фонтанную площадь и амфитеатр, построили навесы, павильоны общепита, качели и различные малые архитектурные формы.

"Для детей от одного года до 14 лет обустроили современные тематические игровые зоны. Парк стал еще более удобным для семейного отдыха", - добавил Собянин.

Мэр добавил, что в павильоне спортивно-досугового центра "Орбита" вновь заработают батутный центр, киберклуб и скейт-парк. Доступ на площадки будет открыт зимой и летом.