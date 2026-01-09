В МВД рассказали, как распознать созданные при помощи ИИ документы и фотографии

В таких материалах могут быть размыты логотипы, отсутствуют мелкие детали, искажен фон

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, а созданные нейросетями визуальные или звуковые материалы - размытые логотипы, в них отсутствуют мелкие детали, искажен фон. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Отличить подлинные документы, фотографии и иные материалы от тех, что созданы с использованием технологий искусственного интеллекта, можно при помощи ряда методов. Важно понимать, что наличие одного признака не является доказательством фальсификации, но их совокупность может указывать на искусственное происхождение исследуемого объекта", - сказала она.

Так, по словам Волк, подлинные официальные документы соответствуют правилам ведения служебной документации и содержат четко структурированные реквизиты: полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, подпись уполномоченного должностного лица. "В отличие от них материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", - пояснила представитель ведомства.

Кроме того, как отметила Волк, поддельные визуальные и звуковые материалы, распространяемые мошенниками, как правило, содержат следующие "артефакты": размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, статичный или искаженный фон. "Вместе с тем окончательное установление подлинности документов или материалов осуществляется в рамках криминалистической экспертизы, проводимой в экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД России) по официальному запросу от подразделений органов полиции", - подчеркнула Волк.

Так, в текущем периоде на рассмотрении находилось обращение по факту совершения противоправных деяний с использованием технологий искусственного интеллекта. В рамках рассмотрения указанного обращения ЭКЦ МВД России проведено видеотехническое исследование, в ходе которого в представленном видеофайле выявлены признаки модификации видеоряда, характерные при использовании нейросетевых технологий.