В ФСИН назвали самые распространенные меры пробации в Москве

Чаще всего москвичи просят о консультациях с психологом или по правовым и социальным вопросам

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Москвичи, осужденные на наказания, не связанные с лишением свободы, в рамках мер пробации чаще всего просят о консультациях по правовым и социальным вопросам и помощь психолога. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления ФСИН России по Москве.

"В ГУ ФСИН России по Москве в течение 2025 года в рамках исполнительной пробации (в отношении лиц, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы или направлением в исправительные центры) оказано 1 508 мер содействия", - сообщили в управлении. Из них 685 - в консультировании по социальным и правовым вопросам, 521 - в получении психологической помощи. Кроме того, 131 осужденному помогли в трудоустройстве, 119 - в получении необходимых документов, 18 - пособия по безработице, 12 - медицинской помощи, выборе медицинской организации и получении полиса ОМС, 9 - в получении образования, профессионального обучения или профессиональной переподготовки. Троим лицам оказано содействие в предоставлении временного места пребывания, 1 - в получении пенсии, 2 - в соцобслуживании и 7 - в получении иной помощи.

В 2024 году, когда началось применение закона о пробации, в Москве 65 таких осужденных получили консультации по социальным и правовым вопросам, 95 - психологическую помощь, 116 помогли в получении документов и 101 - в трудоустройстве.

Кроме того, в 2025 году началось применение постпенитенциарной пробации - в отношении лиц, освободивших из мест лишения свободы или отбывших принудительные работы. За первый год применения этого вида пробации ГУ ФСИН по Москве 10 лицам оказано содействие в восстановлении либо укреплении семейных и социальных связей, 8 - в консультировании по социальным и правовым вопросам, 10 - в получении психологической помощи, 12 - в трудоустройстве, 4 - в получении пособия по безработице и 1 - в получении медицинской помощи и полиса ОМС.

Механизм пробации

В ГУ ФСИН напомнили, что основными задачами пробации является помощь в возвращении оступившихся лиц в общество путем содействия нуждающимся в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. После заявления самого осужденного о применении пробации проводится оценка индивидуальной нуждаемости лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, после чего принимается решение о целесообразности оказания содействия и разрабатывается индивидуальная программа.

"Перечень критериев нуждаемости лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определен, но не является исчерпывающим, он включает и содействие в получении иной помощи. Таким образом, граждане могут обратиться с неограниченным кругом вопросов, требующих содействия в их решении", - пояснили в ГУ ФСИН. К примеру, это может сочетать содействие в трудоустройстве, восстановлении утраченных документов и консультирование по социальным и правовым вопросам.

Учреждения уголовно-исполнительной системы организуют взаимодействие в исполнении индивидуальных программ с федеральными и региональными органами власти, службами занятости и социального обслуживания. К пробации могут привлекаться также коммерческие и некоммерческие организации, в том числе религиозные, негосударственные организации социального обслуживания.

В ГУ ФСИН по Москве заключено более 25 соглашений о взаимодействии (65 - совместно с подведомственными учреждениями) с различными общественными и государственными организациями.