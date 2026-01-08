Власти Киева дали населению рекомендации, как пережить холода

Власти советуют проверить состояние пауэрбанков, подготовить фонарики, лампы на батарейках, свечи и спички

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти украинской столицы призвали киевлян подготовиться к похолоданию и дали соответствующие рекомендации.

"Вследствие прогнозируемого похолодания просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городской администрации.

Власти советуют проверить состояние пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички и запасные батарейки. Также киевлянам следует позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, сделать запас питьевой и технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления.

Кроме того, власти рекомендуют утеплить дома: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционные материалы между стеной и батареей. Всего в столице к работе подготовлено 69 мобильных котельных, которые при необходимости будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов, подытожили в горадминистрации.