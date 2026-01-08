Адвокат Касаткина поблагодарил российских и французских дипломатов

Решение об обмене стало облегчением для обеих семей, указал Фредерик Бело

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело поблагодарил дипломатов РФ и Франции за содействие в освобождении спортсмена и Лорана Винатье (признан иноагентом) - гражданина Франции, осужденного в России.

"Благодарим российских и французских дипломатов за нахождение пути к их освобождению", - сказал Бело в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, "это стало большим облегчением для обеих семей".

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что 26-летний российский баскетболист, задержанный во Франции 21 июня по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного ранее в РФ Винатье.