В Вене началась демонстрация в поддержку Венесуэлы

По словам участников акции, Вашингтон стремится навязывать свою политику и другим странам

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 8 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Демонстрация под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы" началась в центре Вены, сообщает корреспондент ТАСС.

Десятки участников акции собрались у посольства боливарианской республики на Принц-Ойген-штрассе, они выступают против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и выражают солидарность с народом республики. Как отмечают организаторы, действия США носят агрессивный характер и направлены на установление контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В этом контексте они отмечают возобновление использования Вашингтоном доктрины Монро для оказания давления на государства Карибского региона.

Организаторы заявили, что заявления госсекретаря США Марко Рубио в адрес Кубы носят откровенно угрожающий характер и содержат намеки на возможное применение силы. Аналогичные сигналы, как утверждается, звучали и в высказываниях президента США Дональда Трампа в отношении Колумбии, Никарагуа и Мексики.

Кроме того, организаторы указали, что США, по их оценке, негативно относятся к региональной интеграции в Латинской Америке. По словам участников акции, таким образом Вашингтон стремится навязывать свою политику другим странам.

Участники демонстрации также выразили обеспокоенность, связав с недавними заявлениями Трампа наличие территориальных притязаний у США, в том числе в отношении Гренландии. По утверждению организаторов акции, сложившаяся ситуация вокруг Венесуэлы и соседних стран требует выражения международной солидарности с целью недопущения возможной оккупации республики и предотвращения военных конфликтов в регионе.

В демонстрации принимают участие представители австрийских общественных организаций, левых политических движений, профсоюзов, а также деятели культуры и науки.