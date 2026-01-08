В Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков за 12 часов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 12 часов, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В пятницу, 9 января, в Подмосковье может выпасть 20 мм и более осадков за 12 часов или примерно 40% от месячной нормы, в Москве - 15 мм осадков и более за 12 часов, что составляет примерно 30% от месячной нормы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Ранее синоптики сообщили ТАСС, что интенсивность уже начавшегося в столичном регионе снегопада будет нарастать в течение всего вечера и предстоящей ночи. Собеседник агентства отмечал, что с 18:00 до 21:00 снежный покров может увеличиться на 2,1 см, а с 21:00 до 00:00 мск - еще на 3 см.

Предполагается, что в общей сложности в период с 21:00 8 января до 21:00 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, как отмечали в Гидрометцентре РФ, также может стать рекордным в разрезе суток не только с начала года, но и за весь осенне-зимний сезон. Из-за непогоды синоптики объявили в мегаполисе и области оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.