В Новгородской и Псковской областях "Россети" восстановили более 13 тыс. км ЛЭП

Специалисты продолжат круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды

НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили более 13 тыс. км линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов, сообщают "Россети Северо-Запад". В регионах сложная ситуация с электроснабжением с начала 2026 года из-за сильных снегопадов.

"Россети Северо-Запад" восстановили 13 260 километров линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов. Энергетики включили 7 140 километров ЛЭП и 4 746 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 6 120 километров ЛЭП и 3 697 трансформаторных подстанций в Псковской области", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что специалисты продолжат круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал компании остается в особом режиме, Псковский филиал - в режиме повышенной готовности.